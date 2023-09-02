У Кабміні вирішили влаштувати переселенцям ще одну перевірку

В Україні, де понад 100 тисяч переселенців одержують виплати незаконно, уряд встановив вимоги до облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Сьогодні Кабмін схвалив постанову, яка затверджує Порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Він вперше визначає механізм утворення й обліку таких місць, а також мінімальні вимоги для життєзабезпечення ВПО. Зокрема, передбачено розділення приміщень на місця загального користування та з облаштованими ліжко-місцями. Встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим. Обласні, Київська міська військові адміністрації зобов’язані у шестимісячний термін привести умови місць тимчасового проживання у відповідність до затверджених стандартів», — йдеться у повідомленні.

В Мінреінтеграції зазначили, що рішенням Уряду також доручено цим військовим адміністраціям провести моніторинг стану й облаштування місць тимчасового проживання. А також — затвердити перелік таких місць на території відповідної області. В подальшому такий моніторинг буде проводитися один раз на 6 місяців.

Як писали «ФАКТИ», в Україні також розпочинають перевірку особистих даних пенсіонерів (крім Пенсійного фонду, її проводять Мінфін та Мінсоцполітики). Перші «претенденти» на позбавлення пенсії — пенсіонери-переселенці які не проживають за місцем реєстрації, Також йдеться про тих людей похилого віку, які з якоїсь причини не отримував виплату протягом шести місяців, та тих, які тривалий час перебувають за територією України.

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