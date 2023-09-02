«Краще стежте за собою»: боєць ЗСУ несподівано заступився за «чоловіків із барів»

В Україні діє режим воєнного стану, проходить мобілізація, до війська найближчі пів року необхідно мобілізувати приблизно пів мільйона українців, щоб фронт міг триматись та бійці відвойовувати нашу землю. Але в суспільстві все частіше виникають питання про те, що війну відчувають в Україні не всі. В містах, які далеко від передової, начебто війни не видно — працюють кафе, бари, люди ходять до кінотеатрів тощо. І це здається багатьом неприроднім, особливо коли в ресторанах бачать гарно одягнених молодих чоловіків



Боєць ЗСУ Роман Трохимець (позивний «Брейк») написав свої міркування щодо відпочинку «кремезних чоловіків в барах чи ресторанах».

«Не завжди тому стильному чоловіку на барі байдуже на війну і він пиво п’є, і кайфує. Буває так, що це штурмовик тільки з-під Бахмута і попиває безалкогольну комбучу.

І в барі він, тому що випустили з госпіталю погуляти містом. З госпіталю, де він заліковує свої 5 контузій.

Які зовні, до речі, ніяк не проявляються. І людина для всіх досить нормальна.

Але всередині це часті потемніння в очах, запаморочення в голові, втрата пам’яті, головні болі, втрата координації в просторі, проблеми з мовою і багато іншого. І всі лікарі кажуть що це буде відбуватись все життя.

Тож дуже не рекомендую нікому, за зовнішністю судити, хто де був, і чи воював взагалі.

Часто цей висновок може бути хибним. Краще слідкувати за собою, і за тим, як ти проживаєш ці історичні часи, і який внесок робиш в перемогу України".

Нагадаємо, мобілізація в Україні проводиться за планом, затвердженим Верховною Радою ще 24 лютого 2022 року. Умовне посилення мобілізації буде у жовтні, коли до війська будуть призивати чоловіків тих військових спеціальностей, які зараз потрібні на фронті.

Про те, що військові, які служать на «нулі», потребують ротації, нагадує адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв. Він звертає увагу на те, що є заброньовані категорії військовозобов'язаних, які зловживають своїм правом на відстрочку. За його словами, адвокатська спільнота обурена тим, що в прокурорів є відстрочки, що у військкоматах працюють такі люди, які можуть замінити бійців на фронті.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

273

Читайте нас у Facebook та Instagram