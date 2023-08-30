«Сидять в тилу сотні здорових бугаїв у бронежилетах»: чому не призивають самих військкомів, і що не так з мобілізацією

Мобілізація має тривати, оскільки військові, які служать на «нулі», потребують ротації. Але якщо влада хоче поповнення в лавах ЗСУ, їй потрібно налагодити систему і внести зміни до законодавства, керуючись здоровим глуздом. Таке заявив у інтерв'ю адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв.

Наприклад, потрібно переглянути указ 402 про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

За словами юриста, у зв'язку з цим положенням, військовослужбовців, які отримують серйозні каліцтва під час бойових дій, наприклад, втрачають ногу, ВЛК визнає обмежено придатними, і вони продовжують виконувати завдання в частині. При цьому в тилу є категорії службовців, які за законом мають право на відстрочку (в тому числі і самі військкоми), але за фактом можуть виконувати бойові завдання, замінивши тих, хто отримав каліцтва на фронті.

«На жаль, у військкоматах сидять сотні здорових бугаїв у бронежилетах, які можуть забезпечити батальйони. Усі вони служать у військовій частині, і замість оборони країни, ловлять по містах і селах призовників. Крім того, цілі бригади і корпуси сидять у тилу: Нацполіція, співробітники Бюро економічної безпеки, Державна виконавча служба України — від них узагалі немає жодної користі, працівники органів військового управління, куди входять, зокрема, державні підприємства Міноборони, такі як лісокомбінати, комбінати залізобетонних виробів. У них у всіх є відстрочки за законом», — зазначає Леонтьєв.

Крім того, є заброньовані категорії військовозобов'язаних, які зловживають своїм правом на відстрочку.

«Адвокатська спільнота обурена тим, що в прокурорів є відстрочки, хоча за законом вони не входять до категорії тих, хто має на це право, але їм зробили броні. І ніякий воєнком не скаже, що зніме цю бронь. І часто відбувається наступне: йде судовий процес, прокурору не подобається позиція адвоката, він підморгує воєнкому, і той просто на порозі суду вручає адвокату повістку і все — відправляють в окоп. Таких випадків багато», — резюмує експерт.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий юрист запропонував зняти броні з помічників суддів і депутатів.

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