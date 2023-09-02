Залишилося менше місяця: Нацбанк закликав українців поквапитися з обміном монет та гривневих купюр

Дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, що вилучаються з готівкового обігу, можна обміняти до 30 вересня поточного року.

Про це нагадали у Нацбанку.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Після 30 вересня 2023 року вони вже обмінюватись не будуть.



Для обміну необхідно звертатись до відділень НБУ

- у Києві: Контрактова пл., 2А;

- у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

- у Львові: вул. Коперника, 4;

- в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

- у Харкові: Театральна пл., 1;

- у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

Також обмін проводять уповноважені банки: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ».

Нагадаємо, о з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.



Раніше «ФАКТИ» писали, що Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню. Перед цим НБУ зобов'язав банки щотижня повідомляти про фінансові операції всіх клієнтів.

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