Повістки можуть вручатися водіям в авто: юристка пояснила, коли таке можливо

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним громадянам можуть буть вручені повістки.

Про це заявила адвокат Катерина Аніщенко.

«Суттєвих змін від початку війни законодавство не зазнало. Місце вручення повісток жодним нормативним актом не встановлено», — говорить юрист.

Згідно з українським законодавством, повістка на мобілізацію має бути вручена особисто адресатові.

«Це означає, що повістку слід вручити безпосередньо в руки чоловіка, якому вона адресована. Вручення в автомобілі на паркувальному майданчику не є найкращим способом виконання цієї процедури, оскільки можуть виникнути сумніви щодо дійсності вручення та забезпечення права адресата на інформацію», — звертає увагу правник.

Військові комісаріати мають право вручати повістки на призов чоловікам, які підлягають мобілізації, в тому числі й через поліцію.

«Якщо працівники військового комісаріату разом з поліцією вимагають від водія відкрити вікно та взяти повістку, це може розглядатися як офіційний процес вручення. Відповідно до закону, повістка має бути вручена особисто адресатові. Якщо водій не відкриває вікно та не бере повістку, це може призвести до негативних наслідків. Наприклад, військовий комісаріат може вжити додаткові заходи для вручення повістки», — попереджає Катерина Аніщенко.

Вимоги зупиняти автомобіль для вручення повістки немає, однак нема й прямої заборони так чинити, відзначає юрист.

«Офіційні представники — працівники військового комісаріату або поліції — мають право зупиняти автомобілі для вручення повістки. Це відбувається в контексті мобілізації або виконання інших офіційних процедур. Відповідно до закону, повістка повинна бути вручена особисто адресатові, і зупинка автомобіля є одним із способів забезпечення особистого вручення», — говорить Аніщенко.

Нагадаємо, що з початком перевірки діяльності ВЛК в Україні, ініційованої президентом Зеленським та РНБО, не виключено можливість повторного проходження ВЛК із метою підтвердження ступеня придатності військовозобов’язаної особи.

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