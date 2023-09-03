Омлет з шинкою та овочами на пару: ідеальний сніданок

Омлет на пару виходить дуже ніжний, смачний і корисний! Смакує як в гарячому, так і в холодному вигляді. Ідеальний сніданок і для дорослих, і для діток, ділиться кулінарка Анна Філь.

Інгредієнти: яйця — 2 шт.

молоко — 2 ч. л.

шинка

болгарський перець

кріп

сіль Приготування: Шинку, болгарський перець та кріп нарізаємо. Можна брати будь-які овочі/зелень, які любите. Форму змащуємо вершковим масло, якщо немає, то олією. Накладаємо начинку у форми, зверху вбиваємо одне яйце, солимо, додаємо 1 ч. л. молока (розрахунок 1 яйце = 1 ч. л молока). Перемішуємо. У сковорідку наливаємо воду, доводимо до кипіння, ставимо туди форми, накриваємо кришкою. Готуємо до готовності, приблизно 10 хвилин, але все залежить від матеріалу та товщини форм.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати вершковий омлет із пармезаном та омлет у формі рулету з рибкою та авокадо.

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