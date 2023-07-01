Чудова ідея для вечері або сніданку: омлет у формі рулету з рибкою та авокадо (відео)

Яєчний рулет — це ніжна і повітряна закуска, яка здивує ваших домашніх і гостей. Приготувати її буде нескладно навіть новачкам на кухні — цей легкий і симпатичний рулет вимагає від господині мінімум часу і зусиль, радить фудблогерка nata.cooking.

Для приготування омлету візьміть:

5 яєць

50 мл молока

50 г твердого сиру

1 ст ложку борошна (орієнтовно 25 г)

сіль, перець за смаком

Для начинки приготуйте:

2 ст ложки вершкового сиру

листя шпинату

1 авокадо

90 г червоної рибки (як варіант — слабосолену форель)

Хід приготування

Для омлету зʼєднуємо яйця, молоко, сіль та перець. Збиваємо вінчиком до легкої піни. Всипаємо борошно, натертий сир та все добре перемішуємо.

Готову яєчну суміш виливаємо у форму, застелену пергаментом. Випікаємо 180С 10−15 хв (в духовці омлет може сильно піднятися, але потім він опаде — не хвилюйтеся).

Готовий омлет дістаємо з духовки та охолоджуємо до кімнатної температури.

Змащуємо його вершковим сиром, викладаємо листя шпинату і далі, чергуючи, додаємо червону рибку та авокадо.

Ретельно скручується щільний рулет (не переживайте, омлет не ламається, він досить гнучкий), загортаємо у харчову плівку та відправляємо в холодильник хоча б на годину.

Смачного!

Не сумніваємось, що такий рулет прийдеться до смаку найвибагливішим гурманам, особливо якщо подати його з маринованими пряними огірочками! А на десерт можна порадувати родину ароматним домашнім зефіром з полуничного пюре.



22

Читайте нас у Facebook та Instagram