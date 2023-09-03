Мобілізація в Україні: хто повинен інформувати військкомати про зарахування студентів на денну форму навчання

В Україні продовжено до 15 листопада воєнний стан та загальну мобілізацію. І, згідно закону, студенти денної та дуальної форм навчання мають право на відстрочку від мобілізації.

Але хто повинен інформувати виші про відсрочку?

Адвокати Ірина і Владислав Леонови пояснили, що повідомляти ТЦК про зарахування військовозобов`язаного на денну форму навчання повинен сам студент, а навчальний заклад, до якого він вступив.

За словами юристів, університет збирає дані про призовників та військовозобов’язаних студентів та надсилає до ТЦК у семиденний строк з дня видання наказу про зарахування повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних.

Це передбачено Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який затверджено постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487.

Нагадаємо, що напередодні Уряд України дозволив перетинати держкордон у разі запровадження воєнного стану студентам або курсантам, які навчаються за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

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