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Україна

Мобілізація в Україні: ще одній категорії громадян дозволили виїжджати за кордон

16:45 1 вересня 2023
Льотна підготовка

Кабінет Міністрів дозволив виїжджати за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Але для цього має бути кілька умов, додав він.

Так, перетинати держкордон у разі запровадження воєнного стану можуть студенти або курсанти, які навчаються за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Таким особам можна виїжджати за межі України, якщо вони потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору нашої держави.

Як відомо, через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни. Виїзд дозволений лише при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю та ще низці причин. Також в січні уряд схвалив постанову, яка забороняє на період воєнного стану виїзд держслужбовців за кордон без поважних причин. Таким чином, нардепи, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон лише у разі службових відряджень.

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