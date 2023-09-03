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Суспільство та люди

В Україні почали перевіряти довідки щодо непридатності до служби: кого чекає штраф в 67 тисяч грн

15:46 3 вересня 2023
ВЛК

В Україні здійснять перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби, виданих від початку повномасштабного вторгнення рф. Адвокат Марина Бекало пояснила, які наслідки чекають ухилянтів, інформує ТСН.

Так, за її словами, за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу, що передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів (67 100 гривень) або арешт строком до шести місяців, або ж обмеження волі на строк до двох років.

«Той, хто отримав підроблений висновок ВЛК, за яким було встановлено непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку, або тимчасову непридатність та отримав у зв’язку з цими обставинами відстрочку від призову під час мобілізації та, можливо, виїхав за кордон, у разі викриття може бути притягнений до кримінальної відповідальності за ч.4 ст. 358 КК», — пояснила Бекало.

В той же час, за словами адвоката, факти підробок документів спочатку мають бути виявлені в результаті перевірок комісій ВЛК. А вже після розслідування особам, які отримали підроблені довідки ВЛК, загрожує порушення кримінальних справ.

Як повідомлялося раніше, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що військовозобов'язаних українців, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому, до України.

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