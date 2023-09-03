Виглядав нудним до сліз: принц Гаррі здивував поведінкою на концерті Бейонсе

Молодший син короля Великої Британії Чарльза III принц Гаррі завершив подорож Азією і повернувся додому для короткого перепочинку перед відвідинами Європи, де він буде присутнім на «Іграх нескорених».

Але, схоже, відпочити у вузькому сімейному колі йому не вдалося: в п'ятницю ввечері він разом з дружиною Меган Маркл та тещею Дорією Регланд відвідав шоу співачки Бейонсе на стадіоні SoFi Stadium у Лос-Анджелесі, пишуть ЗМІ.

Разом з тисячами інших фанатів вони прийшли насолодитися виступом артистки, з якою їх пов'язує давня дружба. При цьому колишній герцог і герцогиня, схоже, намагалися виконати прохання Бейонсе — з'явитися у світлих і срібних вбраннях, щоб «віддзеркалювати радість один одного».

Щоправда, з радістю якраз не все зрослося: читачі видання зазначили, що поки Меган з мамою веселилися, Гаррі виглядав нудним до сліз. Принц стояв, засунувши руки в кишені, і майже не виявляв інтересу до того, що відбувається, а іноді й зовсім залипав у телефоні. Одні користувачі відразу вирішили, що справа в Меган, інші — що фото постановочні і ні на який концерт Сассекси взагалі не ходили.

Meghan Markle and Prince Harry at the Renaissance World Tour night 1 in Inglewood! pic.twitter.com/xHLhBDoJZL September 2, 2023

«Мені здається, вони прийшли на порожній стадіон перед концертом, зробили фото, а потім пішли. Виглядає постановочно, ніби їх там насправді не було», — зазначає один з читачів. «Я розумію, що їм потрібна безпека, але в приватній ложі, схоже, дуже нудно», — пише інший. «Гаррі так схвильований тим, що відбувається… Жартую, звичайно», — знущається третій. «Він виглядає абсолютно нещасним, а вона, як завжди, надто агресивна», — коментує четвертий. «Напевно, найпринизливіше фото за сьогодні. Мені майже шкода його. Він повністю під її контролем», — озвучує свою теорію ще один читач.

Своєю чергою, журналісти висловлюють припущення, що справжня причина поганого настрою принца, можливо, полягає в тому, що його новий проект «Серце нескореного», який тиждень тому вийшов на Netflix, був вкрай прохолодно зустрінутий глядачами. Документальний фільм не потрапив до десятки найпопулярніших хітів стрімінгової платформи ні у Великій Британії, ні в США.

А може, принц просто хвилюється перед майбутньою зустріччю з татом Чарльзом? Як би там не було, Бену Аффлеку і Кіану Рівзу час посунутись: схоже, в світі може з'явитися новий герой сумних мемів.

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