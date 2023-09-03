«Данілов правий»: у Раді розповіли, як можна вирішити питання зі «студентами», що здобувають другу освіту

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що припущення секретаря РНБО Олексія Данілова про необхідність перевірки доцільності здобуття чоловіками другої і третьої освіти має право на існування.

Для підтвердження такої точки зору він приводить наступні цифра: в 2019—2021 роках до закладів освіти на всіх рівнях освіти вступало в середньому 40 тисяч чоловіків 25+ років, в 2022 році їх вступило 106+ тисяч, а цього року вже 76+ тисяч і це ще не кінець вступної кампанії.

«Що означає різниця 106−40=66 тисяч чоловіків? Це 13 бригад. Лише за 2022 рік», — пише нардеп.

Тобто, в ЗСУ не дорахувались чоловіків, з яких могли б укомплектувати 13 бригад військових.

В той же час нардеп вважає, що ні Рада, ні Міносвіти не будуть ініціювати жодних обмежень по доступу чоловіків до другої, третьої чи будь-якої наступної освіти.

«Буквально, Данілов правий: питання доцільності другої вищої освіти для чоловіків може вирішити лише ВР і МОН. Але! Впевнений, наш комітет і МОН не будуть ініціювати жодних обмежень по доступу чоловіків до другої, третьої чи будь-якої наступної освіти, тому що це порушення конституційного права на освіту», — пише народний обранець.

Тому наразі чоловіків віком від 25 років, які навчаються у закладах освіти на денній та дуальній формі, не зможуть призвати на службу.

В той же час ситуація з «абітурієнтами» далеко не «студентського» віку може змінитися.

«Чи може це бути змінено? Може, якщо Генштаб, або Міноборони, або Комітет нацбезпеки і оборони ВР приймуть таке рішення та ініціюють зміни в законодавство про мобілізацію. Це не порушить конституційне право на освіту, але дасть можливість їх мобілізувати», — пише парламентар.

Нагадаємо, 31 серпня член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що здобуття третьої та четвертої вищої освіти військовозобов'язаними чоловіками під час війни не може бути підставою для відстрочки від призову на службу.

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