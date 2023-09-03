«Кривбас» розгромив у Ковалівці «Колос» та підібрався до лідерів: відеоогляди матчів чемпіонату України

У неділю, 3 вересня, відбулися ще три матчі 6-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 6-й тур

3 вересня (неділя)

«Дніпро-1» — «ЛНЗ» — 0:0. Юніорські склади — 0:0.

Після вильоту з єврокубків керівництво «Дніпра-1» прийняло рішення повертатися до рідного Дніпра та грати там у внутрішніх турнірах. А от «попрощатися» з Ужгородом, де дніпряни з початку повномасштабної війни проводили домашні поєдинки, перемогою не вдалося — забити у ворота новачка УПЛ «ЛНЗ» вони так і не змогли.

«Колос» (Ковалівка) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 0:3 (Задерака, 14, 88, Понєдєльник, 68). Юніорські склади — 1:1.

«Колос» після жвавого старту зазнав уже другої домашньої поразки поспіль. І якщо програш «Шахтарю» в попередньому турі ще можна прийняти, все ж таки протистояв гранд українського футболу, то розгром від «Кривбасу» напевно змусить зробити певні висновки тренерський штаб ковалівців. А ось команда Юрія Вернидуба тим часом підібралася до лідерів та відстає від «гірників», що йдуть першими, лише на три очки.

«Рух» (Львів) — «Металіст 1925» (Харків) — 1:1 (Жичиков, 30, у свої ворота — Русин, 25). На 73-й хвилині вилучений Мартинюк («Металіст 1925»). Юніорські склади — 6:1.

Перед поєдинком із табору «Металіста 1925» звучали тривожні новини про те, що клуб на межі зняття з чемпіонату України через припинення фінансування основним інвестором. Утім, це питання вдалося залагодити, знайшлося джерело подальшого фінансування, і харків'яни змогли порадувати свого нового власника, власника кріптобіржі Володимира Носова, набраним очком. Ця нічия вдвічі цінна для «Металіста 1925», оскільки завершували поєдинок гості у меншості.

2 вересня (субота)

«Минай» — «Шахтар» (Донецьк) — 1:4 (Гунічев, 72 — Матвієнко, 37, Кащук, 60, Судаков, 66, В'юнник, 78). Юніорські склади — 0:1.

«Полісся» (Житомир) — «Оболонь» (Київ) — 2:0 (Грицук, 90+7, з пенальті, Козак, 90+9). На 90+5-й хвилині вилучений Мороз («Оболонь»). Юніорські склади — 2:2.

«Ворскла» (Полтава) — «Олександрія» — 1:0 (Скляр, 29, з пенальті). Юніорські склади — 2:3.

1 вересня (п'ятниця)

«Верес» (Рівне) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:1 (Яго, 35, з пенальті, С. Шарай, 45+3, В. Шарай, 70 — Путря, 24, з пенальті). На 11-й хвилині вилучений Салюк («Чорноморець»). Юніорські склади — 2:0.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 14 очок (6 матчів);

2. «Полісся» — 12 (6);

3. «Кривбас» — 11 (6);

4. «Рух» — 11 (5);

5. «Ворскла» — 9 (5);

6. «Чорноморець» — 9 (6);

7. «Колос» — 8 (6);

8. «Олександрія» — 7 (6);

9. «Металіст 1925» — 7 (5);

10. «Динамо» — 6 (3);

11. «Оболонь» — 5 (6);

12. «Зоря» — 5 (5);

13. «Дніпро-1» — 5 (4);

14. «Верес» — 4 (5);

15. ЛНЗ — 4 (6);

16. «Минай» — 2 (6).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Максим Задерака, Данило Безкоровайний (обидва — «Кривбас»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфорвард «Динамо» Русин перейшов до стану шестиразового чемпіона Англії за солідну суму.

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