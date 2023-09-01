У п'ятницю, 1 вересня, поєдинком у Рівному між «Вересом», який «зачепився» за очки поки що лише у грі з «Шахтарем», і «Чорноморцем» стартує програма 6-го туру чемпіонату України з футболу.

У суботу, 2 вересня, відбудуться ще три поєдинки УПЛ. У Житомирі змагатимуться новачки елітного дивізіону «Полісся», яке в минулому турі розгромило команду Руслана Ротаня, та «Оболонь», а в Полтаві в очній дуелі зійдуться «Ворскла» й «Олександрія», що минулого сезону до останнього туру боролися один з одним за путівку до єврокубків.

У гості до одного з аутсайдерів елітного дивізіону «Миная» навідається «Шахтар», який переміг у 5-му турі в меншості «Колос». Раніше суперники перетиналися один з одним в УПЛ 5 разів і чотири рази успіх супроводжував гірників (за однієї нічиєї).

Практично не сумніваються букмекери в успіху чемпіона України і цього разу. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Миная» приймає з коефіцієнтом 8,70, на нічию — 5,60, на виграш команди Патріка ван Леувена — 1,37.

У неділю, 3 вересня, матчі туру приймуть Ужгород, Ковалівка та Львів. «Дніпро-1» після вильоту з єврокубків прийме ЛНЗ, новим головним тренером якого призначено білоруса Олега Дулуба. Ще у двох матчах «Колос» зустрінеться з «Кривбасом», а один з лідерів чемпіонату країни «Рух» чекає в гості «Металіст 1925», який після відмови від фінансування головним спонсором терміново шукає нових інвесторів.

Зустріч між «Зорею», що вилетіла з Ліги Європи, і «Динамо», яке безславно завершило єврокубковий сезон, перенесено на невизначений термін на прохання тренерського штабу збірної України, яка вже 3 вересня у польському місті Тшебниця розпочне збір перед матчами відбору Євро-2024 з Англією. (9 вересня у Вроцлаві) та Італією (12 вересня у Мілані).

Чемпіонат України. 6-й тур

1 вересня (п'ятниця)

«Верес» — «Чорноморець» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

2 вересня (субота)

«Минай» — «Шахтар» 13:00 «Суспільне. Спорт», «Спорт 1», YouTube-канал УПЛ ТБ

«Полісся» — «Оболонь» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Ворскла» — «Олександрія» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

3 вересня (неділя)

«Дніпро-1» — ЛНЗ 13:00 УНІАН

«Колос» — «Кривбас» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Рух» — «Металіст 1925» 17:00 «Суспільне. Спорт», «Спорт 1», YouTube-канал УПЛ ТБ

Становище команд:

1. «Шахтар» — 11 очок (5 матчів);

2. «Рух» — 10 (4);

3. «Полісся» — 9 (5);

4. «Чорноморець» — 9 (5);

5. «Кривбас» — 8 (5);

6. «Колос» — 8 (5);

7. «Олександрія» — 7 (5);

8. «Динамо» — 6 (3);

9. «Металіст 1925» — 6 (4);

10. «Ворскла» — 6 (4);

11. «Зоря» — 5 (5);

12. «Оболонь» — 5 (5);

13. «Дніпро-1» — 4 (3);

14. ЛНЗ — 3 (5);

15. «Минай» — 2 (5);

16. «Верес» — 1 (4).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Віталій Буяльський («Динамо»), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре, Дмитро Криськів, Олексій Кащук (усі — «Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Андрій Цуріков («Колос»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Самсон Ієде («Чорноморець»), Данило Бескоровайний («Кривбас»), Дмитро Юсов («Металіст 1925»), Бені Макуана («Полісся»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Шахтар»

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