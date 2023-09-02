«Шахтар» розгромив «Минай» і заявив на сезон ексворотаря «Динамо»: відеоогляд матчу УПЛ

У суботу, 2 вересня, поєдинками у Минаї, Житомирі та Полтаві триває програма 6-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 6-й тур

2 вересня (субота)

«Минай» — «Шахтар» (Донецьк) — 1:4 (Гуничев, 72 — Матвієнко, 37, Кащук, 60, Судаков, 66, В'юнник, 78). Юніорські склади — 0:1.

«Шахтар»: Різник, Азаров, Матвієнко, Козик (Лемкін, 82), Конопля, Степаненко, Назарина (Судаков, 61), Зубков, Кащук, Криськів (Кастільо, 79), Сікан (Келсі, 61).

Чемпіон України, який поповнив свої ряди 20-річним захисником збірної Танзанії та бельгійського «Зюльте Варегем» Новатусом Міроші, а також ексворотарем «Динамо» Артуром Рудьком, у п'яти попередніх зустрічах з «Минаєм» втратив очки лише раз (1:1 у 2021-му). Хоча минулого сезону протистояння суперників завершилося скандалом. Судді помилково не зарахували гол команди Шарана, і гірники здобули перемогу — 1:0.

Цього разу команда Патріка ван Леувена, яка взнала своїх суперників групі Ліги чемпіонів, довго не могла переграти 37-річного голкіпера Бандуру, котрий діяв блискуче. Але на 37-й хвилині центральний захисник гірників Матвієнко все ж таки відкрив рахунок у поєдинку, ставши з 3 м'ячами найкращим бомбардиром команди в сезоні.

Щоправда, невдовзі після перерви захисника в голеадорських перегонах наздогнав півзахисник Кащук, який влучним ударом в один дотик вразив ворота «Миная». Незабаром рахунок до розгромного наступного дня після свого 21-річчя довів Судаков, який понад місяць не грав через апендицит. На тиху радість господарів, на 72-й хвилині новачок «Миная» Гуничев вразив ворота Різника. Але невдовзі В'юнник знову довів рахунок до великого — 1:4.

Команда ван Леувена набрала 14 очок і зміцнила лідерство в УПЛ, а «Минай», як і раніше, залишається єдиною командою, яка ще не перемагала цього сезону.

До речі, вже відомий календар матчів «Шахтаря» у групі Ліги чемпіонів. Підопічні Патріка ван Леувена розпочнуть (19 вересня на своєму полі в Гамбурзі) та закінчать (13 грудня у гостях) виступи у квартеті поєдинками з «Порту». Крім того, гірники зіграють з «Антверпеном» (4 жовтня — на виїзді, 28 листопада — вдома) та «Барселоною» (25 жовтня — на полі суперника, 7 листопада — на домашній арені).

«Полісся» (Житомир) — «Оболонь» (Київ) — 2:0 (Грицук, 90+7, з пенальті, Козак, 90+9). На 90+5-й хвилині вилучено Мороза («Оболонь»). Юніорські склади — 2:2.

У Житомирі зійшлися новачки УПЛ, які вже встигли здивувати старожилів ліги (команда Юрія Калитвинцева розгромила «Олександрію» — 3:0, а підопічні Валерія Іващенка перемогли «Дніпро-1» — 2:1). А ось один одного здивувати суперникам тривалий час не вдавалося. До компенсованого арбітром часу, коли спочатку житомиряни вразили ворота киян, що залишилися у меншості, з пенальті (яке ж обурення викликало рішення рефері Копієвського у гостей!), а потім «добили» суперника влучним ударом з гри.

1 вересня (п'ятниця)

«Верес» (Рівне) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:1 (Яго, 35, з пенальті, С. Шарай, 45+3, В. Шарай, 70 — Путря, 24, з пенальті). На 11-й хвилині вилучено Салюка («Чорноморець»). Юніорські склади — 2:0.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 14 очок (6 матчів);

2. «Полісся» — 12 (6);

3. «Рух» — 10 (4);

4. «Чорноморець» — 9 (6);

5. «Кривбас» — 8 (5);

6. «Колос» — 8 (5);

7. «Олександрія» — 7 (5);

8. «Динамо» — 6 (3);

9. «Металіст 1925» — 6 (4);

10. «Ворскла» — 6 (4);

11. «Зоря» — 5 (5);

12. «Оболонь» — 5 (6);

13. «Дніпро-1» — 4 (3);

14. «Верес» — 4 (5);

15. ЛНЗ — 3 (5);

16. «Минай» — 2 (6);

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»); 2 — Віталій Буяльський («Динамо»), Лассіна Траоре, Дмитро Криськів (обидва — «Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Андрій Цуріков («Колос»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Самсон Ієде («Чорноморець»), Данило Бескоровайний («Кривбас»), Дмитро Юсов («Металіст 1925»), Бені Макуана («Полісся»), Станіслав Шарай («Верес»).

У 6-му турі УПЛ також зіграють: «Ворскла» — «Олександрія» (2 вересня), «Дніпро-1» — ЛНЗ, «Колос» — «Кривбас», «Рух» — «Металіст 1925» (3 вересня).

Зустріч між «Зорею» та «Динамо», яке безславно завершило єврокубковий сезон, перенесено на невизначений термін на прохання тренерського штабу збірної України, яка вже 3 вересня в польському місті Тшебниця розпочне збір перед матчами відбору Євро-2024 з Англією (9 вересня у Вроцлаві) та Італією (12 вересня в Мілані).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у 1/8 фіналу Кубка України зіграє з «Вересом».

Фото ФК «Минай»

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