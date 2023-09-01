«Верес» у грі з червоною карткою та двома пенальті здолав команду Григорчука: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 1 вересня, поєдинком на стадіоні «Авангард» у Рівному стартував 6-й тур української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 6-й тур

1 вересня (п'ятниця)

«Верес» (Рівне) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:1 (Яго, 35, з пенальті, С. Шарай, 45+3, В. Шарай, 70 — Путря, 24, з пенальті). На 11-й хвилині вилучено Салюка («Чорноморець»). Юніорські склади — 2:0.

Рівненці перед приїздом Романа Григорчука могли похвалитися нічиєю у поєдинку з «Шахтарем», але ніяк не трьома поразками та останнім місцем у турнірній таблиці. Здавалося, вже на 11-й хвилині доля подарувала «Вересу» шанс, коли одесит Салюк перервав вихід віч-на-віч з голкіпером одного з братів Шараїв і отримав пряму червону картку.

Ось тільки господарі поля примудрилися пропустити і в більшості, коли капітан «Чорноморця» Путря реалізував пенальті, вразивши ворота свого колишнього одноклубника Паста.

Втім, невдовзі «Верес» відігрався — теж з пенальті, який реалізував бразильський новачок рівнян Яго. Ба більше, наприкінці першого тайму Станіслав Шарай вивів аутсайдера вперед — 2:1.

Після перерви «моряки» навіть удесятьох намагалися врятувати матч. Але Владислав Шарай на 70-й хвилині влучним ударом охолодив їхній запал, хоча хлопці Григорчука до останнього не опускали рук. Ось так брати-близнюки Шараї принесли «Вересу» дебютну перемогу в УПЛ під керівництвом нового наставника Сергія Лавріненка.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 11 очок (5 матчів);

2. «Рух» — 10 (4);

3. «Полісся» — 9 (5);

4. «Чорноморець» — 9 (6);

5. «Кривбас» — 8 (5);

6. «Колос» — 8 (5);

7. «Олександрія» — 7 (5);

8. «Динамо» — 6 (3);

9. «Металіст 1925» — 6 (4);

10. «Ворскла» — 6 (4);

11. «Зоря» — 5 (5);

12. «Оболонь» — 5 (5);

13. «Дніпро-1» — 4 (3);

14. «Верес» — 4 (5);

15. ЛНЗ — 3 (5);

16. «Минай» — 2 (5);

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Віталій Буяльський («Динамо»), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре, Дмитро Криськів, Олексій Кащук (усі — «Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Андрій Цуріков («Колос»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Самсон Ієде («Чорноморець»), Данило Бескоровайний («Кривбас»), Дмитро Юсов («Металіст 1925»), Бені Макуана («Полісся»), Станіслав Шарай («Верес»).

У 6-му турі УПЛ також зіграють: «Минай» — «Шахтар», «Полісся» — «Оболонь», «Ворскла» — «Олександрія» (2 вересня), «Дніпро-1» — ЛНЗ, «Колос» — «Кривбас», «Рух» — «Металіст 1925» (3 вересня).

Зустріч «Зоря» — «Динамо», яке безславно завершило єврокубковий сезон, перенесено на невизначений термін на прохання тренерського штабу збірної України, яка вже 3 вересня у польському місті Тшебниця розпочне збір перед матчами відбору Євро-2024 з Англією (9 вересня у Вроцлаві) та Італією (12 вересня у Мілані).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Верес» в 1/8 фіналу Кубка України зіграє з «Шахтарем».

Фото ФК «Верес»

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