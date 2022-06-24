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Події

«Їм було лише по 31…»: рашисти вбили на війні молоде подружжя

21:40 24 червня 2022
Тарас та Ольга Мельстери

21 червня у війні з рф загинуло подружжя з Кропивницького Тарас та Ольга Мельстери. Про це повідомила мама захисниці Інга Дудник.

«Коли життя змусило їх змінити комп'ютерні мишки на автомат, я намагалась прийняти їх вибір. Коли донька обрізала коси, не тому, що хотіла змінити зачіску, а тому, що заважали носити броніки, мене накрило. А сьогодні я плачу. Не маю сил щось говорити, писати. Дякую, що захищали нас на землі, тепер захищаєте з неба. Боляче, дуже боляче», — написала жінка у фейсбуці.

Відомо, що чоловіку та дружині було по 31 року, раніше вони не мали військового досвіду, але вторгнення окупантів внесло свої корективи. Обставини загибелі пари поки не повідомляють.

Ольга Мельстер була кондитеркою, випікала пряники, на яких малювала тварин, рослини, казкових персонажів чи символіку до свят. Крім того, долучалась до благодійних проєктів: пекла для військових, безпритульних, для онкохворих дітей. Тарас працював в IT-компанії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на фронті загинув гендиректор видавництва «Бліц-інформ» Володимир Чеповий.

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