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Україна

«Україна не має повітряного суверенітету», — дипломат

20:30 29 серпня 2023
Олексій Макеєв

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв, який раніше критикував уряд ФРН за затягування з постачанням танків Leopard, називає нерішучу військову підтримку з боку західних партнерів однією з причин нинішнього важкого контрнаступу України.

«У росії був час забарикадуватися, — сказав Макеєв в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk. — Знадобилося дуже багато часу, щоб підготувати та оснастити українські ударні бригади».

За його словами, ці бригади зараз переповнені західним озброєнням і боєприпасами. Він також згадав про дебати в Німеччині щодо постачання бойових машин піхоти та зенітних систем.

«Україна не має повітряного суверенітету над своєю територією, — продовжив дипломат. - Саме тому постачання винищувачів F-16 є таким важливим — Данія, Нідерланди та Норвегія вже пообіцяли надати винищувачі F-16».

Щодо німецьких крилатих ракет «Таурус», Олексій Макеєв сказав, що вони ведуть «дуже прагматичні й предметні переговори» з німецьким урядом. Україна вже деякий час просить від Німеччини надати крилаті ракети «Таурус». Однак канцлер Олаф Шольц досі не висловлювався з цього приводу.

Говорячи про можливі мирні переговори з росією, Олексій Макеєв пояснив: «Мова йде про знищення, а росія і, на жаль, російське населення взагалі не хочуть України, і в цьому контексті ви не йдете на переговори з готовністю до компромісу».

Це, за його словами, є життєво важливим для виживання України.

«Дуже багато партнерів також зрозуміли це зараз, і на нас не тиснуть, щоб ми йшли на переговори з росією», — додав він.

Раніше речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, як F-16 зможуть змінити ситуацію в небі України і взагалі у війні.

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