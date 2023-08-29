Що змінилось у послузі «єМалятко»: фахівці дали пояснення

Набрала чинності постанова Кабміну № 853 від 11 серпня 2023 року, якою було затверджено порядок надання комплексної електронної публічної послуги «єМалятко», яка запроваджена ще у 2019 році та має значний попит серед молодих батьків. Що змінилося тепер, розповіли у Юридичному пораднику для ВПО.

«По-перше, зі статусу експериментального проєкту послуга перейшла в постійний статус, довівши свою ефективність та популярність, адже цифрові послуги у сфері реалізації прав дитини є одними із найзатребуваніших у нашій державі, — пишуть юристи. — По-друге, постановою було деталізовано окремі умови отримання послуги. Так, послуга «єМалятко» є комплексною і містить наступні послуги:

державна реєстрація народження та визначення походження дитини;

декларування місця проживання дитини;

призначення допомоги при народженні дитини;

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я;

реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому;

надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка»;

видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях".

Раніше базовою послугою, тобто обов'язковою для того, щоб отримати інші необхідні, була послуга державної реєстрації народження та визначення походження дитини. Тепер, скориставшись послугою «єМалятко», ви одразу зареєструєте дитину; внесете відомості про неї до Реєстру пацієнтів; отримаєте ідентифікаційний номер для дитини; внесете дані про дитину Єдиного державного демографічного реєстру.

«Виняток становить випадок, коли дитина реєструється на підставі рішення суду про встановлення факту народження (наприклад, дитина народилася на тимчасово окупованій території), — в такому разі про неї не вносяться відомості до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я, — зазначають фахівці. - Інші ж послуги обираються батьками за бажанням. Також, якщо раніше за допомогою „єМалятка“ можна було отримати або „Пакунок малюка“, або грошову компенсацію за нього, то відтепер доступний лише варіант грошової компенсації».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як зареєструвати дитину, яка народилася на окупованій території.

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