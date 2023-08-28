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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1971
Скульптор: Juan Huerta
Розмір: 33×62 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
- Вчителю, — звернулися одного разу вихованці гірського монастиря до свого наставника, — ось ви часто кажете про те, що наші прихильності до когось сильно спотворюють сприйняття дійсності. Теоретично це звучить начебто зрозуміло, але знайти конкретний приклад нам самим не вдається.
— А за таким прикладом далеко не треба ходити, — спокійно відповів учитель.
Помітивши місцеву жінку, що зібралася йти на ринок, він, привітавшись, голосно запитав її:
- Все хотів у вас поцікавитися, як склалася доля вашої доньки, весілля якої відзначали минулого року. Вона, здається, переїхала жити до чоловіка, до великого міста?
- Ви знаєте, у неї все просто чудово. Чоловік її дуже любить. І машину нову донечці купив, і гарний одяг часто дарує. Навіть сніданок подає в ліжко, якщо їй хочеться повалятися до опівдня.
- А як справи у вашого сина? Він теж після одруження перебрався з молодою дружиною до столиці?
- Ой, ну що вам сказати, — важко зітхнула жінка. — У синочка мого справи йдуть недобре. Спочатку молода дружина і на роботу ходила, і вдома непогано прибирала. А потім її наче підмінили. То починає вимагати, щоб їй, бачите, купили нову машину, то ображається, що син не може забезпечувати її модним одягом. А останнім часом взагалі почала вимагати, щоб він подавав їй сніданок прямо в ліжко… Ні, ну, ви можете уявити собі таке нахабство?!
Більше нічого вчителю того дня не довелося пояснювати учням. І так було все зрозуміло.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 1 м/с Пн
Тиск: 754 мм