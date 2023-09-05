Зірка серіалу «Корона» Емма Коррін приголомшила своїм нетрадиційним вбранням на Венеціанському кінофестивалі

Британська кінозірка Емма Коррін, яка підтвердила чутки про свій роман з Рамі Малеком, подбала про те, щоб уся увага на червоній доріжці 80-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю була прикута до неї. 27-річна акторка з'явилася в вельми ексцентричному вбранні — зеленому кардигані від MiuMiu на ґудзиках у поєднанні з парою трикотажної спідньої білизни в тон.

Зірка серіалу «Корона» (Коррін зіграла в ньому молоду принцесу Діану) доповнила імідж парою прозорих чорних колготок, блискучими коричневими брогами (туфлі з перфорацією вздовж швів і на носках) і невеликою чорною дизайнерською сумочкою.

Очі Емми сховалися за круглими сонцезахисними окулярами фіолетового і черепахового кольору.

Але і цього Коррін здалося недостатньо. Незадовго до відкриття Венеціанського кінофестивалю вона поголила голову. Волосся зовсім небагато встигло відрости. Емма пофарбувала його в чорний колір.

Раніше повідомлялося, що Емма Коррін шокувала своїм відвертим вбранням на кінофестивалі в Торонто.

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