Повістку принесли додому: чи мають право представники ТЦК заходити до квартири

В Україні під час проведення мобілізації повістки можуть вручатися як у громадських місцях, так і за місцем проживання військовозобов’язаних.

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко, передає «РБК-Україна».

Згідно з українським законодавством, представники військових комісаріатів та правоохоронних органів мають право вручати повістку особі безпосередньо на місці її проживання, зазначає юристка.

«Це означає, що представники військового комісаріату та поліції можуть мати законне право звернутися на територію подвір'я чи в квартиру для вручення повістки», — повідомляє адвокатка.

Саме проникнення працівниками ТЦК до квартири чи будинку можливе в межах встановлених законодавством процедур для вручення офіційних документів, зокрема — повісток на призов. Аніщенко зазначила, що це має відбуватися з дотриманням прав і свобод громадян, відповідно до законодавства.

Аби зайти до помешкання військовозобов’язаного, працівники ТЦК мають показати свої документи.

«Працівники військового комісаріату можуть відвідати житло людини з метою вручення повістки або здійснення інших офіційних процедур. Проте вони повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження. Громадянин має право перевірити ці документи», — розповіла юристка.

Вона додала, що зазвичай військкоми заходять до житла військовозобов’язаного за попередньої згоди або за попередження власника житла. Проникнення працівників ТЦК до помешкання без дозволу може порушити права громадянина та викликати його негативну реакцію.

Якщо є питання чи сумніви щодо відвідування житла представниками ТЦК, Аніщенко зазначає, що важливо діяти згідно зі своїми правами та вимагати від військкомів офіційні документи.

«У разі відмови від прийняття або підпису повістки, важливо мати на увазі, що це не звільняє вас від зобов'язань, які можуть бути визначені в повістці. Офіційні документи, такі як повістки, мають юридичну силу, і відмова від їхнього підпису не звільняє вас від можливих наслідків», — наголосила адвокатка.

До речі, раніше адвокат роз’яснив, чи може людина відмовитись від повістки, якщо її вручили не за місцем прописки.

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