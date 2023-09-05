Навіщо досвідчені господині виливають в унітаз шампунь та сиплють жменю прального порошу: результат вас здивує

Попри всі відомі способи чищення сантехніки, досвідчені господині виливають в унітаз шампунь та сиплють пральний порошок.

Виявляється, в цих процедурах є свій сенс, пише Ukr.Media.

Шампунь — це альтернатива спеціальним засобам для чищення унітаза, які можуть бути дорогими або недоступними. Шампунь містить речовини, які руйнують жир, білок і вапно, що можуть утворюватися на поверхні унітаза. Шампунь також має аромат, який нейтралізує неприємні запахи в туалеті.

Для того, щоб скористатися цією порадою, потрібно налити трохи шампуню і лимонної кислоти в унітаз і розподілити його по стінках. Потім потрібно почекати 10−20 хвилин, щоб шампунь подіяв. Після цього потрібно пройтися йоржиком по унітазу і змити водою. Також можна налити трохи шампуню в ємність для йоржика, щоб він теж був чистим і ароматним.

Для очищення унітаза підходить будь-який тип шампуню, але краще використовувати той, який вам не підійшов для миття волосся або який купили спеціально для цієї мети. Не варто витрачати дорогий або якісний шампунь на таку процедуру.

Ще один, не менше ефективний спосіб очищення унітаза — пральний порошок, навіть найдешевший. Використовують його так: спочатку потрібно злити воду в унітазі, щоб стінки сантехніки були вологими.

Порошок насипаємо на стінки, розподіляючи рівномірно. Буде потрібно приблизно половину склянки. До вологих стінок він прилипне швидко. Все залишаємо все на пів години, щоб порошок встиг зробити свою справу. За цей час відбілюючі частинки, які є в складі, зроблять свою справу.

Через пів години гарненько тремо все щіткою, особливо ретельно проходимося там, де є наліт і забруднення.

Вже після першої чистки сантехніка стане світлішою, хоча сліди від іржі можуть залишитися.

Під час другої чистки порошок потрібно залишити на внутрішній поверхні унітаза на всю ніч. Після чищення вранці навіть старі сліди від іржі зникнуть.

Для профілактики господині радять щовечора насипати жменю порошку в унітаз, а вранці швидко все промивати йоржиком. Завдяки такому чищенню наліт не буде утворюватися ні на стінках, ні в коліні.

Позбавитись жовтих патьоків усередині унітаза можна також без застосування хімії.

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