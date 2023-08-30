Унітаз «пускатиме зайчики»: як прибрати жовті патьоки усередині унітазу без застосування дорогої хімії

Щоб унітаз був ідеально чистим, достатньо лише регулярно його чистити, не допускаючи появи патьоків іржі та вапняного нальоту. Також можна очистити його за допомогою шматочків мила, але не цьому арсенал дбайливих господинь не вичерпується.

Так, видалити патьоки та іржу з поверхні унітазу можна за допомогою 9-відсоткового столового оцту, радить спеціалізований сайт.

Налийте оцет (розбавляти водою не потрібно) в ємність з пульверизатором, розпорошіть на проблемну ділянку, залиште на деякий час, почистіть.

Другий варіант — насипати у бачок харчову соду. Вона запобігає утворенню іржавих патьоків. Мінус способу в тому, що насипати соду в бачок потрібно регулярно. До того ж, цей спосіб більше підходить для профілактики.

Ще один «класичний» спосіб — застосування лимонної кислоти. Щоб видалити свіжіші плями в унітазі, насипте на жовті відкладення порошок лимонної кислоти. Опустіть кришку та залиште засіб на 2−3 години. Після цього протріть забруднення йоржиком і ретельно змийте водою.

Також добре підійде для очистки звичайний лимон — завдяки йому унітаз буде «пускати зайчики» від, після якого унітаз буде «пускати зайчики» від чистоти.

Раніше «ФАКТИ» писали, як відчистити унітаз від вапняного нальоту незвичними інгредієнтами.

Фото: Freepik

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