Чистота без запаху хлорки: чим відмити унітаз до блиску в домашніх умовах

Господині добре знають, як іноді буває важко позбутися рудих плям на унітазі, і багато хто впевнений у тому, що з цим завданням можуть впоратися лише хлорвмістні засоби.

Але ви можете легко замінити їх більш нейтральний засобом для чищення, приготованим власноруч.

Як це зробити, розповіло видання Pixel.

Все, що знадобиться — це вода, кукурудзяний крохмаль, лимонна кислота і оцет.

Влийте в каструлю півлітра води і всипте сюди ж дві столові ложки кукурудзяного крохмалю. Розмішайте і поставте рідину на вогонь.

Поки ви чекаєте, коли закипить основа засобу для чищення, в окремій тарі розчиніть в 100 мл води 2 столові ложки лимонної кислоти, після чого додайте сюди 10 мл рідкого мила.

Останній етап — в остиглу основу з крохмалем влийте кислотно-лужний розчин.

Якщо ж додати до нього невелику кількість барвника, ви зможете бачити, куди потрапив засіб для чищення, а які зони залишилися без уваги.

Нагадаємо, що оцет також чудово підійде для миття акрилової ванни.

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