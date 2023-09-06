«Банди Нью-Йорка»: так Алек Болдвін назвав рідкісне спільне фото своїх сімох дітей

Відомий голлівудський актор Алек Болдвін, якого нещодавно запросили на ювілей до Роберта де Ніро, і його дружина Гіларія 4 вересня зробили сімейне фото під час прогулянки Нью-Йорком. Подружжю вдалося вряди-годи зібрати всіх своїх сімох дітей в одному місці в один час і встигнути їх сфотографувати (фото в заголовку).

65-річний Болдвін потім виклав знімок на своїй сторінці в Instagram і з гумором назвав його «Одна з банд Нью-Йорка».

На фото Алек позує в чорній сорочці-поло. А його 39-річна дружина обрала для прогулянки потертий джинсовий комбінезон з білим укороченим топом без рукавів.

І це справді рідкісна можливість побачити велику родину разом. До батьків приєдналися 10-річна Кармен, 8-річний Рафаель, 6-річний Леонардо, 5-річний Ромео, 2-річні Едуардо і Лючія та 11-місячна Іларія.

Нагадаємо, у Болдвіна є ще 27-річна дочка Айрленд від шлюбу з Кім Бесінджер. У травні цього року Айрленд народила доньку Голланд. Алек уперше став дідом.

Нещодавно Гіларія дала невелике інтерв'ю виданню Us Weekly. Вона зізналася, що тепер відчуває — її сім'я розширилася до межі.

Алек та Гіларія Болдвін

«Можу сказати, що я безумовно закінчила. У сім'ї семеро дітей, і я почуваюся так, як мені завжди хотілося», — сказала вона.

Відповідаючи на запитання, як це — виховувати сімох дітей, Гіларія Болдвін заявила: «Я намагалася зрозуміти це доти, доки не народила трьох. Після цього просто занурилася в хаос. У нас божевільний, але дуже веселий будинок. Постійно щось відбувається».

Нагадаємо, що Алек Болдвін був виправданий. У США відновилися зйомки фільму, під час роботи над яким була вбита українка Галина Гатчінс.

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