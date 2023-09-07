Штрафують та позбавляють прав без причини: як горе-медики підставляють українських водіїв

В Україні існує сувора відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

За такі порушення закону можна отримати штраф до 51 тисячі гривень та позбавлення прав на 10 років. Але водії, які не п’ють і не вживають наркотиків, наївно вважають, що їх ця норма не стосується. А дарма, адже іноді визнати винним можуть абсолютно тверезого автомобіліста, зазначають юристи «Дорожнього адвоката», клієнта яких за порушення правил дорожнього руху зупинила поліція.

Патрульні вважали, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп’яніння, оскільки їм здалося, що у його поведінці присутні відповідні ознаки. Водієві запропонували проїхати на огляд у наркологічну клініку.

Водій відмовлятися не став, але у медзакладі з фізіологічних причин не зміг здати аналіз сечі. Лікар, попри протести автомобіліста, трактував це як відмову від огляду, що для поліції стало підставою скласти ухвалу за ст. 130 КУпАП.

Чоловік міг отримати великі неприємності, якби не звернувся до суду, який встановив, що існуюча процедура огляду, крім здавання аналізів сечі, передбачає й інші способи. Зокрема, у водія можна взяти зразки слини, змив з поверхні губ, шкірного покриву та рук. На крайній випадок дозволяється взяти кров. Нічого цього горе-медики під час огляду не зробили, хоча автомобіліст був готовий пройти додаткові обстеження.

В результаті суд визнав притягнення чоловіка до відповідальності незаконним та закрив адміністративну справу стосовно нього.

Раніше «ФАКТИ» писали про проблемні автомобілі для водіїв.

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