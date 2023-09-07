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«Ваууу!»: колишня дружина Андре Тана зробила відверте зізнання

17:10 7 вересня 2023
Андре Тан та Аліна Харечко

Відомий український модельєр Андре Тан, який нещодавно обурив мережу, поділився за своїми шанувальниками думками з приводу відносин між колишнім подружжям. У день народження Аліни, матері своєї доньки Соні, Андре зізнався, що підтримка та дружба з нею для нього багато що значить.

«Дружба між колишніми. існує! — написав Андре Тан. — Аліна, я хочу подякувати тобі за ці роки, які ми провели разом — за радість, за спільні моменти, за терпіння і за всю безмежну любов, яку ти вклала у виховання нашої донечки!

Ти найкраща мама, яку я міг би побажати нашій дитині. Я дуже вдячний тобі за те, як ти дбаєш про нашу доньку, і за твою неймовірну силу. Ти — прекрасний приклад для неї!

Я дуже радий, що ми знайшли в собі сили та з часом змогли вистроїти дружні стосунки після розлучення. Твоя підтримка і дружба значить для мене дуже багато".

У коментарях підтримали почуття Андре та зазначили, що така поведінка слугує прикладом для багатьох.

«Так виглядає вихована, розвинена, інтелектуальна людина», — зауважили шанувальники.

Слова Тана стали неочікуваними і для самої Аліни, яка їх прокоментувала.

«Вауууу мені дуже приємно! — написала колишня дружина. - Ти — прекрасний батько для Соні і друг для мене, і я теж вдячна за роки разом».

«Ви чудові! — не стримувались шанувальники. — І є взірцем для всіх пар, подружнє життя яких не склалося — ставитися з повагою і вдячністю один до одного».

Нагадаємо, шлюб Андре Тана та Аліни Харечко протримався девʼять років.

«ФАКТИ» писали, що актор Костянтин Войтенко пригрозив судом своїй колишній дружині.

На фото в заголовку Андре Тан та Аліна Харечко

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