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Клуб споживачів

Водії оцінили: названо чільну двадцятку найпопулярніших вживаних автівок в Україні

17:38 7 вересня 2023
Автівки

Експерти авторинку періодично складають різноманітні рейтинги автівок. Наприклад, трьома кращими вживаними автомобілями, які українці можуть придбати за ціною до 4 тисяч доларів, називали Mazda 2, .Volkswagen Polo та Seat Altea.

А видання «Твоя машина» з`ясувало, що у серпні цього року українці купили на вторинному ринку на 23 відсотки автівок більше, ніж рік тому, і на 14 відсотків більше, ніж місяцем раніше.

Аналізуючи угоди з купівлі автомобілів за цей період (всього було оформлено 115,9 тисяч угод), автори зазначають, що переважна більшість машин була куплена на внутрішньому ринку (81,4%), а лідером серед регіонів за кількістю зареєстрованих продажів став Київ — 13,9 тисяч реєстрацій.

Чільна двадцятка найпопулярніших моделей на вторинному ринку у серпні виглядає так:

  • Volkswagen Passat — 3 464 шт.;
  • Skoda Octavia — 2 788 шт.;
  • Volkswagen Golf — 2 719 шт.;
  • ЗАЗ / Daewoo Lanos — 2 419 шт.;
  • Renault Megane — 1 734 шт.;
  • Ford Focus — 1 440 шт.;
  • BMW 5 Series — 1 338 шт.
  • Skoda Fabia — 1 296 шт.;
  • BMW 3 Series — 1 243 шт.;
  • Opel Astra — 1 228 шт.;
  • Chevrolet Aveo — 1 211 шт.;
  • Mercedes-Benz E-Classe — 1 166 шт.;
  • Audi A6 — 1 163 шт.;
  • ВАЗ 2109X — 1 154 шт.;
  • Toyota Camry — 1 134 шт.;
  • Audi A4 — 1 013 шт.;
  • BMW X5 — 897 шт.;
  • ЗАЗ/Daewoo Sens — 887 шт.;
  • Mitsubishi Lancer — 853 шт.;
  • Renault Scenic — 814 шт.

Раніше Інститут досліджень авторинку оприлюднив дані, з`ясувавши, які автомобілі частіше бувають на СТО, та у яку суму у середньому обходиться ремонт машини.

Фото Pixabay

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