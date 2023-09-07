Водії оцінили: названо чільну двадцятку найпопулярніших вживаних автівок в Україні
Експерти авторинку періодично складають різноманітні рейтинги автівок. Наприклад, трьома кращими вживаними автомобілями, які українці можуть придбати за ціною до 4 тисяч доларів, називали Mazda 2, .Volkswagen Polo та Seat Altea.
А видання «Твоя машина» з`ясувало, що у серпні цього року українці купили на вторинному ринку на 23 відсотки автівок більше, ніж рік тому, і на 14 відсотків більше, ніж місяцем раніше.
Аналізуючи угоди з купівлі автомобілів за цей період (всього було оформлено 115,9 тисяч угод), автори зазначають, що переважна більшість машин була куплена на внутрішньому ринку (81,4%), а лідером серед регіонів за кількістю зареєстрованих продажів став Київ — 13,9 тисяч реєстрацій.
Чільна двадцятка найпопулярніших моделей на вторинному ринку у серпні виглядає так:
- Volkswagen Passat — 3 464 шт.;
- Skoda Octavia — 2 788 шт.;
- Volkswagen Golf — 2 719 шт.;
- ЗАЗ / Daewoo Lanos — 2 419 шт.;
- Renault Megane — 1 734 шт.;
- Ford Focus — 1 440 шт.;
- BMW 5 Series — 1 338 шт.
- Skoda Fabia — 1 296 шт.;
- BMW 3 Series — 1 243 шт.;
- Opel Astra — 1 228 шт.;
- Chevrolet Aveo — 1 211 шт.;
- Mercedes-Benz E-Classe — 1 166 шт.;
- Audi A6 — 1 163 шт.;
- ВАЗ 2109X — 1 154 шт.;
- Toyota Camry — 1 134 шт.;
- Audi A4 — 1 013 шт.;
- BMW X5 — 897 шт.;
- ЗАЗ/Daewoo Sens — 887 шт.;
- Mitsubishi Lancer — 853 шт.;
- Renault Scenic — 814 шт.
Раніше Інститут досліджень авторинку оприлюднив дані, з`ясувавши, які автомобілі частіше бувають на СТО, та у яку суму у середньому обходиться ремонт машини.
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