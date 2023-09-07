«Сухий» успіх Франції та порятунок Левандовським Польщі від ганьби: відеоогляди матчів відбору Євро-2024

У четвер, 7 вересня, на футбольних полях Старого Світу матчами 5-го туру, в якому Україна зіграє з Англією, відновилися баталії у відбірному турнірі чемпіонату Європи.

Євро-2024. Відбірний турнір

Група В

Франція — Ірландія — 2:0 (Тчуамені, 19, Тюрам, 48).

Початок успіху ексчемпіонів світу французів у грі з ірландцями на паризькому «Парк де Пренс» класним дальнім ударом поклав захисник «Реала» Тчуамені, який у збірній вже забив тричі у 26 зустрічах, а ось за Королівський клуб поки що не відзначився жодного разу, хоча зіграв аж 54 матчі. До речі, у п'яти зустрічах кваліфікації команда Дідьє Дешама не лише здобула п'ять перемог, а й жодного разу не пропустила.

Нідерланди — Греція — 3:0 (де Рон, 17, Гакпо, 31, Вегхорст, 39).

Поєдинок в Ейндховені, в якому голландці розгромили міцних греків, почався з хвилини мовчання на згадку про знаменитого ексворотаря «помаранчевих» Яна Йонгблуда, який помер у віці 82 років.

Становище команд: Франція — 15 очок (5 матчів); 2. Нідерланди — 6 (3); 3. Греція — 6 (4); 4. Ірландія — 3 (4); 5. Гібралтар — 0 (4).

Група Е

Польща — Фарери — 2:0 (Левандовські, 73, з пенальті, 83).

Польська збірна, яку вів за собою лідер атак «Барселони» Левандовські, після сенсаційної поразки в Кишиневі від Молдови (2:3) ледь не підклала своїм уболівальникам ще одну свиню. Цілих півтора тайму Кадра нічого не могла вдіяти з непоступливими острів'янами. І лише голи Левандовські з пенальті та з гри врятували команду португальського фахівця Фернанду Сантуша від ганьби.

Чехія — Албанія — 1:1 (Черні, 58 — Байрамі, 66).

Становище команд: 1. Чехія — 8; 2. Албанія — 7; 3. Польща — 6; 4. Молдова — 5; 5. Фарери — 1.

Група G

Сербія — Угорщина — 1:2 (Шалаї, 10, у свої ворота — Варга, 34, Орбан, 36).

Литва — Чорногорія — 2:2 (Паулаускас, 71, Черних, 90+4 — Крстовіч, 78, Савіч, 89).

Становище команд: 1. Угорщина — 10; 2. Сербія — 7; 3. Чорногорія — 5; 4. Литва — 2; 5. Болгарія — 2.

Група Н

Казахстан — Фінляндія — 0:1 (Антман, 78).

Словенія — Північна Ірландія — 4:2 (Шпорар, 3, 56, Стоянович, 17, Шешко, 42 — Прайс, 7, Еванс, 53).

Данія — Сан-Марино — 4:0 (Хейб'єрг, 26, Меле, 28, Вінд, 40, Поульсен, 90+4).



Становище команд: 1. Фінляндія — 12; 2. Данія — 10; 3. Словенія — 10; 4. Казахстан — 9; 5. Північна Ірландія — 3; 6. Сан-Марино — 0.

У п'ятницю, 8 вересня, у кваліфікації Євро-2024 зіграють: група А — Грузія — Іспанія; Кіпр — Шотландія; група D — Хорватія — Латвія, Туреччина — Вірменія; група J — Словаччина — Португалія, Боснія та Герцеговина — Ліхтенштейн, Люксембург — Ісландія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі матч між молодіжними збірними Німеччини та України.

Фото Twitter Equipe de France

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