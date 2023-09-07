Де і коли дивитись онлайн Україна — Англія: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Євро-2024

У суботу, 9 вересня, збірна України з футболу під керівництвом Сергія Реброва на «Тарчинські Арена» у польському Вроцлаві, де нещодавно Олександр Усик нокаутував у чемпіонському бою Денієла Дюбуа, проведе домашній відбірний матч чемпіонату Європи проти віцечемпіона Євро-2020 команди Англії (арбітр — Георгій Кабаков з Болгарії). Нагадаємо, що в першій зустрічі суперників «жовто-сині» поступилися родоначальникам футболу на «Уемблі» — 0:2.

До березневого поєдинку у Лондоні команди перетиналися на футбольних полях вісім разів. Історію протистояння відкрили два виїзні для «жовто-синіх» товариські матчі, 2000-го та 2004-го, в яких англійці виявилися сильнішими — 2:0 та 3:0 відповідно. У відборі на ЧС-2010 суперники обмінялися домашніми перемогами — 2:1 у Лондоні та 1:0 у Дніпрі. Безперечно, багато вболівальників пам'ятають скандальний поєдинок фінальної стадії ЧЄ-2012 у Донецьку з незарахованим голом Марко Девіча, коли підопічні Олега Блохіна зазнали мінімальної поразки — 0:1. Після цього у відборі на ЧС-2014 наша збірна двічі зіграла внічию з фаворитом групи — 1:1 у Лондоні та 0:0 у Києві. І, нарешті, у ¼ фіналу Євро-2020 Україна була розгромлена Англією в Римі — 4:0.

Відеоогляд матчу Англія — Україна — 2:0 (26 березня 2023 року)

У майбутній грі букмекери знову бачать явним фаворитом підопічних Гарета Саутгейта. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу України приймає з коефіцієнтом 8,30, на нічию — 4,75, на виграш англійців — 1,45.

У прямому ефірі поєдинок Україна — Англія на території нашої країни дивіться безкоштовно о 19:00 на регіональних каналах «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо). Також пряму трансляцію з Вроцлава заплановано на медіа-сервісі MEGOGO.

Відбір Євро-2024. Група С. 5-й тур

9 вересня (субота)

Україна — Англія 19:00 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Нагадаємо, що до однієї відбірної групи Євро-2024 з Україною, окрім англійців, потрапили чемпіон Євро-2020 Італія, Північна Македонія та Мальта. Наша команда після невдачі на «Уемблі» встигла обіграти в гостях Північну Македонію (3:2) та на своєму полі — Мальту (1:0).

Становище команд: 1. Англія — 12 очок (4 матчі); 2. Україна — 6 (3); 3. Італія — 3 (2); 4. Північна Македонія — 3 (3); 5. Мальта — 0 (4).

Ще в одному поєдинку 5-го туру відбору у квартеті C 9 вересня зіграють Північна Македонія та Італія (початок о 21:45).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України Анатолій Трубін підписав контракт з «проклятим» клубом.

Фото uaf.ua

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