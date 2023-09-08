Новачок за кермом: п'ять помилок на дорозі, які можуть дуже дорого коштувати

Автоексперти, які раніше розповіли, що зазвичай «вбиває» автоматичну коробку передач, поділилися порадами, як водіям-початківцям не допускати помилок, пише progroshi.

Найбільш поширеними помилками серед новачків є такі:

— Не дивляться у дзеркала

Насправді це дуже потрібне джерело інформації, яке вам повідомить про ситуацію на дорозі. Особливо важливо дивитись у них перед зміною напрямку чи гальмуванням. Також це стосується тих випадків, коли ви знаходитеся на перехрестях з круговим рухом та під час зміни ряду, особливо на дорозі з двостороннім рухом.

— Будьте уважними на перехрестях

Проїжджаючи перехрестя, важливо уважно подивитись ліворуч та праворуч. Адже щоразу, коли автомобіль виїжджає на нову дорогу, водій повинен переконатися, що рух безпечний. Це стосується також виїзду на кільцеву розв’язку і під час прямого руху через перехрестя.

— Якою смугою ви можете їхати

В автошколах вчать, що треба рухатись як можна правіше до тротуару, якщо права смуга не призначена для громадського транспорту. Однак якщо ви не можете рівномірно рухатись посередині смуги, а постійно виїжджаєте за розмітку, то це теж вважається порушенням.

— Помилка під час рушання

Щоразу, коли водій вирушає з місця, то він повинен переконатися, що рух повністю безпечний. Для цього необхідно уважно перевірити всі дзеркала та сліпі зони, ввімкнути поворотник, плавно відпустити зчеплення та натиснути на газ одночасно. Якщо машина стоїть на підйомі, треба ще й відпустити важіль стоянкового гальма. Водію без досвіду зробити все це разом часто буває не під силу.

— Неправильне положення при повороті

Деяким водіям-початківцям не вдається розташувати автомобіль якомога ближче до центру дороги, щоб виконати поворот наліво безпечно. Це може ускладнювати рух і збивати з пантелику інших водіїв.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які дії продовжать життя вашого автомобіля, а також дали поради щодо правильного старту роботи автомобіля, особливо взимку.

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