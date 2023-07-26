Не робіть так, особливо взимку і на дизелі: автомобілістам розповіли про поширену помилку

Автомобілісти, яки керують автівками в умовах високих та низьких температур, мають враховувати погодні умови. Так, влітку експерти радять зачекати кілька хвилин перед тим, як вмикати кондиціонер в машині.

А видання «Твоя машина» дає поради щодо правильного старту роботи автомобіля, особливо взимку, та закликає власників дизпаливних машин бути особливо уважними.

Зокрема, рекомендується утриматися від негайного включення двигуна автомобіля після включення запалювання. Адже при включенні запалювання машина починає проходити процес активації після тривалої стоянки, під час якого електроніка сучасного авто проводить внутрішню діагностику. Це важливо особливо за низьких температур повітря, оскільки правильне приготування паливної суміші залежить від цих даних.

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Якщо водії не чекають на завершення діагностики та одразу повертають ключ у положення «старт», то в цьому випадку автівка переходить до усереднених показників. Процес займання палива може протікати неідеально, що призводить до викидання недогорілого палива в каталізатор. Хоча електронний блок управління пізніше скоригує програму, проте секунди некоректної роботи під час щоденних пусків можуть вплинути на ресурс каталізатора.

В умовах низьких температур фахівці радять перед пуском двигуна дати електроніці завершити процес підготовки.

Ще уважнішими мають бути власники автівок на дизелі. Після повороту ключа в замку запалювання, на приладовій панелі загорається жовта іконка у формі спіралі, що свідчить про початок роботи свічок розжарювання. Ці пристрої мають електроспіраль, яка розігріває керамічний ізолятор свічки до червоного, а він, у свою чергу, гріє повітря в камерах. Під час горіння жовтої спіралі відразу рушати з місця не рекомендується, оскільки автомобіль може не завестися. Швидкий старт дизельного двигуна може призвести до неповного згоряння палива, нерівномірної роботи циліндрів та викидання недогорілого палива у фільтри, що може спричинити їх забруднення.

Раніше адвокатка дала пораду водіям, як діяти у разі, коли автівка потрапила у ДТП, а її винуватець втік з місця події.

Фото Pixabay

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