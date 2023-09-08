Королівська родина згадує Єлизавету II у першу річницю її смерті (фото)

У п'ятницю, 8 вересня, король Великобританії Чарльз III записав офіційне звернення, присвячене першим роковинам від дня смерті королеви Єлизавети II. У ньому він говорить про місце, яке його мати назавжди зайняла у серцях людей та в історії.

«У першу річницю від дня смерті Її Величності та мого воцаріння ми з великою любов'ю згадуємо її довге життя, віддане служіння і все, що вона означала для багатьох із нас», — сказав король.

Британці віддають данину покійній королеві

Чарльз вперше оприлюднив кольорову фотографію королеви, зроблену у 1968 році фотографом Сесіль Бітон у момент, коли Єлизавета позувала придворному портретисту.

На знімку 42-річна королева стоїть у мантії з Орденом підв'язки — найвищим лицарським орденом Великобританії. На голові в неї тіара під назвою «Володимирська». Вона перейшла до Єлизавети II у спадок, а першою її власницею була дружина великого князя Володимира, брата російського царя Олександра III.

Чарльз вперше оприлюднив кольорову фотографію королеви Єлизавети, зроблену 1968 року.

Єлизавета II померла 8 вересня минулого року у віці 98 років у своїй шотландській резиденції Балморал. За кілька місяців до цього британці пишно відзначили її платиновий ювілей — 70-річне перебування на троні.

У своєму зверненні Чарльз також подякував підданим за любов і підтримку, яку вони надали йому та королеві Каміллі в перший рік його правління, і пообіцяв служити кожному з них.

Король і королева у цей день були у Балморалі. Вранці вони взяли участь у закритій службі у церкві Краті Кірк, що розташована поблизу королівської резиденції.

Король Чарльз та королева Камілла взяли участь у закритій службі в церкві Краті Кірк у Балморалі

Принц і принцеса Уельські, Вільям та Кейт, здійснюють візит до Уельсу. Вони відвідали Собор святого Давида для приватного молебна.

Принц і принцеса Уельські Вільям і Кейт відвідали Собор святого Давида в Уельсі для приватного молебна

Принц Гаррі, який напередодні прилетів до Лондона для участі у церемонії благодійної організації WellChild, несподівано відвідав каплицю у Віндзорському замку. Він був там один.

Принц Гаррі відвідав каплицю у Віндзорському замку

У своїй промові напередодні Гаррі сказав, що королева дивиться на те, що відбувається, зверху, і закликав тих, кому вона дорога, бути гідними її.

Герцог Сассекський прилетів до Лондона без дружини.

Британські політики також віддають данину покійній королеві. Прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що через рік після її смерті масштаби її спадщини здаються ще більшими.

«Її відданість народам Сполученого Королівства та Співдружності здається ще глибшою. І наша подяка за таке незвичайне життя, сповнене почуття обов'язку, все більше», — сказав Сунак.

Він сказав, що завжди дбайливо зберігатиме спогади про особисті зустрічі з королевою, під час яких Єлизавета вражала його своєю мудрістю, теплотою та благородством.

Лідер британської опозиції сер Кір Стармер сказав, що той нескінченний потік людей, який кинувся попрощатися з нею в дні, коли труна з її тілом була виставлена у Вестмінстерському палаці, говорить сама за себе.

«У неї завжди був нерозривний зв'язок із народом. Ці відносини є результатом її служіння цій великій нації. Вона розуміла, що служіння — це нитка, яка пов'язує суверена та підданого», — заявив він.

О першій годині дня за британським часом дзвони Вестмінстерського Абатства пробили в ознаменування річниці сходження на престол сина Єлизавети II — короля Чарльз III.

Нагадаємо, у дні прощання з королевою Єлизаветою II у Лондоні, Единбурзі та Віндзорі спостерігалися містичні явища.

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