«Роблять багато компліментів, цікавляться особистим життям»: адвокатка про те, як не стати жертвою шлюбних аферистів

Кожен з нас мріє про щасливий шлюб, знайти свою другу половинку, створити сім'ю. Цеєю природною потребою будь-якої людини часто користуються шахраї. Одним з підвидів таких шахраїв є шлюбні аферисти або, як їх ще називають, альфонси, пояснює адвокатка Тетяна Сінзова. За її словами, у законодавстві України не передбачено термін «шлюбний аферист», тому це поняття скоріше виходить із практики.

«Шлюбні аферисти — це шахраї, які виставляють себе партнером мрії, обіцяють золоті гори, щасливий шлюб і вірність заради заволодіння майном, — пояснює адвокатка. - Вони небезпечні тим, що вміють подати себе з кращого боку, здатися розумними, харизматичними й перспективними. На практиці існують ситуації, коли шахраї видають себе абсолютно за інших людей, щоб увійти в довіру. А потім обіграють ситуацію таким чином, щоб здобути ваші гроші. Головною метою шлюбних аферистів є аж ніяк не щасливий шлюб, а матеріальні блага!

Перш ніж розпочинати спілкування, шахрай ретельно продумує образ, який повинен зачепити дівчину. Або ж це «чоловік-мрія» — неодружений, забезпечений і харизматичний. Або ж це може бути героїчна історія, яка викликає у дівчини співчуття та щире бажання допомогти".

На жаль, в умовах війни на території України багато шахраїв представляються військовими, в яких, наприклад, виникла потреба в екіпіровці, тому потрібно зібрати якусь суму грошей, додає адвокатка.

«В основному, шлюбні аферисти промишляють на різних сайтах знайомств і в соціальних мережах, далі віртуальне спілкування може перерости в особисте, — зазначає Тетяна Сінзова. — Такі чоловіки намагаються максимально швидко зблизитися, роблять багато компліментів, цікавляться особистим життям і фінансовим станом, приховують правдиву інформацію про себе. Коли чоловік потрапляє вам в довіру і розуміє, що жертва на гачку, він вигадує різні ситуації, в яких добродушна дівчина намагається йому допомогти. Як підсумок, чоловік пропадає, а дівчина залишається з боргами. Щоби не попастися в тенета, потрібно бути гранично обережним у спілкуванні: не розповідати про особистий достаток, не вестися на порожні обіцянки та не квапити події».

Ваша головна зброя, додає Сінзова, — це тверезість розуму, оскільки шахраї намагаються максимально швидко проникнути в довіру і шляхом махінацій заволодіти вашим майном. Для притягнення шахрая до відповідальності потрібно зібрати максимальну кількість інформації про дану подію і звернутися в поліцію.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про шахрая, який «заробив» на фальшивому телеграм-каналі 3 млн гривень, що призначалися ЗСУ, і витрачав їх на розваги.

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