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Події

У Сімферополі пролунали потужні вибухи: горить військова частина (відео)

18:52 9 вересня 2023
Вибухи у Сімферополі

В тимчасово окупованому Сімферополі пролунали звуки вибухів. Пізніше повідомили про пожежу в військовій частині. Про це інформують місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих жителів, сьогодні, 9 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що у одній з військових частин почалась пожежа.

Також в Мережі з'явилася карта військової частини, де вирує пожежа.

Нагадаємо, що останніми місяцями в окупованому Криму дедалі частішають вибухи. Інколи це стосується ударів по російському флоту, інколи ракетних ударів, або ж атаки дронів по півострову чи Кримському мосту.

Вибухи також лунають і на території самої Росії. Наприклад, в ніч на 4 серпня, в рамках спецоперації СБУ, під час атаки дронами було пошкоджено десантний корабель «Оленегорский горняк». Зокрема на наступний день дрони також атакували великий нафтовий танкер SIG, який був добре навантажений паливом. Також лише нещодавно було атаковано надводними дронами й Кримський міст. Внаслідок цього в конструкції були зруйновані два прольоти.

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