«Б'є по демократії та сприяє корупції»: Олесь Доній — про заборону на виїзд чоловіків з України та здатність мислити

Український журналіст, політик та громадський та культурний діяч Олесь Доній вважає, що забороною чоловікам виїзджати за кордон під час війни не можна допомогти фронту. Але це стало причиною корупції, демотивує частину суспільства, пише політик у Facebook

«Щодо заборони виїзду за кордон.

Наразі бачу більше реальних мінусів, аніж уявних плюсів. Заборона на виїзд жодною мірою не допомагає фронту, натомість б'є по демократії і сприяє корупції, на виході — демотивація значної частини суспільства у їхньому ставленні до країни. Ті, хто хочуть виїхати на постійне проживання, все одно не є мобілізаційним ресурсом.

Ті, хто виїхав на навчання чи роботу, не можуть собі дозволити повернутися навіть на тиждень, тож це ще і удар по родинних стосунках, і по економіці.

Тема непопулярна, люди бояться на цю тему говорити, і навіть думати. Взагалі ми втрачаємо здатність мислити. А мислити треба. І якщо влада робить неправильні кроки, то їй слід підказувати, як їх виправляти. В даному випадку теж".

Як повідомляли «ФАКТИ», правоохоронці та прикордонники постійно розкривають схеми, за якими ухилянти перетинають кордон України.

Нагадаємо, в Україні продовжується реорганізація роботи військово-лікарських комісій. Тепер людей з вадами здоров'я будуть призивати на військову службу, але вони не будуть виконувати задачі на передовій.

Поняття «обмежено придатний» тепер виключається. Людина може бути або придатна до військової служби, або непридатна зовсім.

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