Клуні продає свою знамениту віллу в Італії за 107 млн доларів

Джордж і Амаль Клуні виставили на продаж свою улюблену віллу на озері Комо в Італії за приголомшливі 107 мільйонів доларів (саме тут разом з дітьми вони відпочивали цього літа). Подружжя сподівалося тримати це в таємниці, проте новина швидко потрапила до ЗМІ.

Це не вперше, коли з'являються повідомлення про те, що Клуні хоче продати свою італійську нерухомість, але видання Page Six зазначає, що тепер все серйозно.

Нещодавно ще один будинок підкорив серця Джорджа та Амаль. Це маєток Domaine du Canadel, який вони купили у 2021 році у Провансі. І вони вирішили зробити його своєю головною резиденцією.

За словами джерела, Клуні, звичайно, шукають заможних покупців, які серйозно сприймуть покупку будинку.

Якщо Джордж отримає ціну, то прибуток актора складе фантастичну суму. 2002 року Клуні купив віллу за 10 мільйонів доларів.

У будинку є 25 кімнат з першокласними зручностями, включаючи відкритий басейн, тренажерний зал, кінотеатр, пишні сади і тенісний корт. З вікон відкривається чудовий краєвид на озеро Комо. У різний час у Клуні гостювали Меган Маркл та принц Гаррі, Метт Деймон, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек.

Амаль теж сподобалася вілла, але тепер вона закохана у свій французький виноробний маєток площею 425 акрів, який вони з Джорджем купили за 8,3 мільйона доларів. Їхні шестирічні близнюки Олександр і Елла отримають можливість плавати в басейні, бігати по оливковому гаю, відвідувати власне озеро та навіть вивчати мистецтво виноробства на винограднику площею 25 акрів.

Нагадаємо, відомий американський актор, режисер та продюсер Джордж Клуні зустрічався з Джамалою та висловив підтримку Україні. А нещодавно він закликав західні країни об'єднати зусилля у боротьбі проти ПВК «Вагнер».

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