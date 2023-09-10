За ППО відповість: путін нарешті знайшов посаду опальному суровікіну

Опальний російський генерал сергій суровікін, який свого часу керував окупаційними військами в Україні, а влітку цього року втратив посаду головкому повітряно-космічними силами росії і довго не з'являвся на публіці, отримав нову посаду.

Як пише BILD, «генерал Армагеддон», він же «Сирійський м'ясник», призначений головою Координаційного комітету СНД з питань ППО.

Стверджується, що кандидатуру підтримали одноголосно, однак у кремлі з цього приводу поки що мовчать.

Тим часом російський ТГ-канал ВЧК-ОГПУ повідомляє, що хоч суворікіна і помилували, але російський міністр оборони сергій шойгу та інші особи вважають його перебування в столиці росії «недоцільним і небезпечним». Стверджується, що опальному генералу «вигадують тривале відрядження за межами росії», а також готуються його «розкуркулити» — забрати всі активи, записані на дружину. Йдеться, як стверджується, про мільярдні активи.

Нагадаємо, що суровікін зник із інформпростору після «маршу на москву», який влітку цього року влаштували «вагнерівці». Ходили чутки, що «Сирійський м'ясник» заарештований або навіть гірше — дуже вже він був близьким до фінансиста ПВК «Вагнер» євгенія пригожина. Втім, днями з'явилося фото суровікіна в цивільному, який прогулюється з дружиною.

Фото з Вікіпедії

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