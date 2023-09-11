Пoмідори «Пaльчики оближеш»: смачнюща консервація на зиму

Холодною зимою консервації багато не буває, тому разом з помідорами в пакеті варто приготувати і помідори під романтичною назвою «Пальчики оближеш», які мають винятковий смак і дуже апетитний вигляд.

«Назва говорить сама за себе. Справді, помідори виходять такими смачними, що відірватися неможливо», — кажуть автори рецепту з Телеграм-каналу «Домашня консервація».

Інгредієнти: помідори, сіль, цукор, оцет, олія, цибуля, часник, кроп, петрушка. Якщо готувати у півлітрових банках, то вийде 15штук. Помідорів на таку кількість потрібно: 10 шт великих.

Спочатку треба приготувати маринад: на 3 л води треба 3 ст. л. солі, 7 ст. л. цукру, 1 (250 г) склянка оцту. Після того, як маринад закипів, його треба залишити, щоб охолонув. У 0,5 л баночки на дно: 3 ст. л. олії, 2 зубки часнику, кріп, петрушка (гілочки), кільцями ріпчаста цибуля. Πомідори ріжемо на 5−6 частин, вкладаємо в банки і заливаємо трохи підстиглим маринадом. Стерилізуємо 15 хв, закручуємо і укриваємо чимось теплим.

Раніше «ФАКТИ» писали, як маринувати помідори холодним способом.

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