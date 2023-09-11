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Клуб споживачів

Допоможуть заощадити не одну тисячу гривень: названо три дизельні кроссовери з найменшою витратою пального

11:40 11 вересня 2023
Авто

Економія палива сьогодні як ніколи є актуальною в Україні. Фінансовий добробут населення падає на тлі війни, а ціни на паливо зростають. В цих умовах багато автомобілістів шукають ефективних рішень, як скоротити свої витрати. Винятком не є і любителі кросоверів, які зазвичай споживають багато палива, пише ТвояМАШИНА.

Виходом можна назвати купівлю дизельних авто, які, як відомо, значно менше споживають палива. Експерти видання «SUVNews» запропонували на вибір 3 кросовери на дизельній тязі з найменшою витратою палива:

1. Mazda CX-5 Diesel
Витрати 5,5−6,5 літрів на 100 кілометрів

2. Audi Q5 TDI
Витрати 5,8−6,8 літрів на 100 кілометрів.

3. BMW X3 xDrive20d
Витрати 5,5−6,5 літрів на 100 кілометрів.

Раніше «ФАКТИ» писали, кому з водіїв краще заздалегідь замінити техпаспорт.

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