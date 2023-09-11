Чоловік Анни Трінчер опинився за гратами: в чому причина

Відомий український блогер, чоловік співачки та акторки Анни Трінчер, Олександр Волошин опинився за гратами. Про це він сам розповів в інстаграмі. За словами блогера його затримала поліція, він опинився у відділку.

Олександр навіть опублікував фото, де він перебуває за гратами. Каже, що йому дали телефон на 15 хвилин, що зв’язатися з адвокатами. Причину та подробиці затримання Олександр не називає.

«Дали телефон на 15 хвилин, щоб зателефонувати адвокатам. Ніколи не думав, що в мене будуть проблеми через те, що я хочу допомогти людям…», — лише розповів блогер.

Він сподівається, що після допиту ситуація владнається і його протягом доби відпустять додому. Після цього він обіцяв все пояснити.

Пізніше Волошин опублікував відео, в якому все пояснив. Воно виявилось постановочним. Таким чином блогер вирішив заінтригувати аудиторію перед стартом його інтенсиву, в якому він обіцяє навчити заробляти гроші.

Нагадаємо, Анна Трінчер та Олександр Волошин одружилися у вересні 2022 року. Блогер відзначився скандальними витівками з «даруванням» телефону. Його й раніше жорстко затримувала поліція. В мережу потрапило відео інциденту, як Олександра витягли з машини, надягли кайданки та поклали на асфальт.

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