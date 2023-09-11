Вірусне відео: у соцмережі бурхливо обговорюють танець Камали Гарріс на вечірці в Білому домі

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка на Мюнхенській безпековій конференції офіційно заявила, що росія — злочинець, російський режим займався міжнародними злочинами проти людства, влаштувала у Білому домі вечірку, яка була присвячена 50-річчю хіп-хопу. Серед запрошених були відомі виконавці цього музичного стилю — Common, Jeezy, MC Lyte, Роксана Шанте. Гарріс наголосила, що хіп-хоп — це «найвища форма американського мистецтва, яка формує кожен аспект американської поп-культури». «Хіп-хоп культура — це американська культура», — заявила віце-президент США. Нагадаємо, що принц Уельський не так давно теж танцював під хіт I Got 5 On It американського хіп-хоп-дуету Luniz.

Багато хто пов'язує виникнення цього жанру з вечіркою перед початком навчального року 11 серпня 1973 року, на якій 18-річний Клайв Кемпбелл, також відомий як DJ Kool Herc, виступав діджеєм у Бронксі. Тож цього літа у США відбулося безліч заходів, які були присвячені 50-річчю хіп-хопу.

Камала Гарріс вирішила бути в тренді, проте танці 58-річної леді викликали не менші розбіжності, ніж її перебування на посаді віцепрезидента. Мільйони американців очікували від Гарріс значно більшого, а вона місяцями могла не з'являтися в інформаційному просторі.

Тон критиці задав політичний оглядач Ентоні Браян Логан. Він порівняв рухи Камали з «танцем бабусі».

Його підтримали багато користувачів X (колишній Twitter).

«Мої очі! Пожалійте МОЇ ОЧІ!» — написав один із них.

«Будь ласка, Господи, я осліп, поверни мені зір!», — піддражнив інший.

«Ух ти!!! У моєї дитини рухи кращі, ніж у неї!» — додав третій.

Однак було багато й тих, хто підтримали Камалу Гарріс. «Вона танцює краще, ніж будь-який віцепрезидент в американській історії. Легко», — наголосив один із користувачів.

«Вона танцює так само, як і хлопці поруч із нею! Що за чорт?! Можливо, вам усім варто подивитися „гідні“ танцювальні рухи Трампа!» — заявив інший.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Kalush Orchestra і культові The Rasmus випустили потужну пісню In The Shadows Of Ukraine, у якій об'єднали український фольк, хіп-хоп і рок.

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