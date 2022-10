Стримали слово: Kalush Orchestra та культові The Rasmus випустили потужний пісню In The Shadows Of Ukraine

Український гурт Kalush Orchestra, який переміг на «Євробаченні-2022», випустив спільну пісню з легендарним фінським рок-гуртом The Rasmus. Ідея попрацювати разом виникла ще під час участі в міжнародному пісенному конкурсі. І ось музиканти представили коллаборацію на культовий трек The Rasmus «In The Shadows». Тепер пісня має назву «In The Shadows Of Ukraine».

«Вперше ми зустрілися з Kalush Orchestra на препаті „Євробачення“ в Амстердамі. Вже це було емоційно, тому що ми знали, що в Україні йде війна і це дуже несправедлива ситуація, тому зустріч з цими музикантами була як зустріч з друзями, які ризикували втратити життя. Потім у Турині Kalush Orchestra звернувся до нас з ідеєю мешап-версії Stefania, The Shadows, Jezebel. Ми виконали мешап на вуличному концерті, і було відчуття, що відбувається магія. Я був приголомшений музикою Kalush Orchestra. Гра на флейті у поєднанні з бітбоксом викликали у мене мурахи шкірою. Я такого ще не бачив у своєму житті. Це щось неймовірне. Мої напарники разом кажуть, що це блискуче. Таким чином ми всі надихнулися створити щось нове для запису, щоб ми могли поділитися цим з усіма», — прокоментував спільну роботу гітарист The Rasmus Ееро Хейнонен.

У спільній композиції музиканти поєднали український фольк, хіп-хоп та рок. Режисером кліпу став Леонід Колосовський.

Як запевняють музиканти, співпраця Kalush Orchestra та The Rasmus триватиме.

Також переможці «Євробачення» обіцяли спільний хіт з найближчим конкурентом на конкурсі Семом Райдером.

Раніше Віра Брежнєва та співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) випустили спільну пісню «Вишиванка».

