Куди звертатись, якщо затримують виплати ВПО: юристи дали поради

Усі питання, пов'язані з порядком отримання довідки ВПО, призначення та виплати допомоги на проживання ВПО, після повномасштабного вторгнення рф набули особливої актуальності. Багатьох українців останнім часом дуже турбують питання: коли має виплачуватися допомога на проживання ВПО та куди скаржитися, якщо є затримка виплат? Відповіді на них дав Юридичний порадник для ВПО.

«Допомога призначається органом соціального захисту населення протягом 15 робочих днів з дати надходження заяви про надання допомоги на проживання ВПО, у тому числі поданої в електронній формі через портал „Дія“ або мобільний застосунок „Дія“. На підставі списків, сформованих органами соціального захисту населення із застосуванням засобів Єдиної системи, ДП „Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України“ формує щомісяця до 14-го і 27-го числа перелік ВПО, які звернулися щодо виплати допомоги через АТ „Ощадбанк“ на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок уповноваженої особи (отримувача)».

На практиці це означає, що законодавством чітко встановлено, протягом якого терміну допомога має бути призначена, проте законодавством не визначено конкретної дати виплати допомоги на проживання ВПО.

«Визначено, що допомога виплачується у два етапи протягом місяця: до 14-го та до 27-го числа відповідно. Конкретного дня виплат не визначено. Разом із тим допомога на проживання ВПО має надходити щомісяця. Якщо затримують виплату, рекомендуємо письмово звернутися до органу соціального захисту населення за місцем вашого обліку як ВПО (назва уповноваженого органу вказана у довідці ВПО) з вимогою повідомити причину затримки виплат. Не радимо уточнювати таку інформацію тільки по телефону, бо усні відповіді „на словах“ не мають юридичної сили та не зможуть бути оскаржені у разі потреби».

Інформацією про затримки виплат володіє лише орган соціального захисту населення, ЦНАП — ні, ЦНАП лише приймає заяви як адміністратор послуг.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що соцвиплати жителям окупованих територій буде переглянуто, а деякі, можливо, припинено. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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