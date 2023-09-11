Ліниві голубці за рецептом Тетяни Литвинової: дуже цікава форма і справжній український смак (відео)

Голубці — це класика української кухні. Апетитні ситні голубці в капустяному листі люблять всі українці. Їх приготування займає немало часу, проте докладені зусилля варті того.

Кулінарка Тетяна Литвинова, яка часто ділиться своїми удосконаленими рецептами, запропонувала новий спосіб приготування цієї смачної страви.

За її словами новітній спосіб полягає в тому, як швидко і легко приготувати і розібрати капусту та, як сформувати голубці швидко й не складно.

Інгредієнти:

Капуста 1,5 кг,

фарш м’ясній 600 г,

цибуля 200 г,

морква 150 г,

гречка 45 г,

томатне пюре 300 г,

Масло гхі 20 г

сіль 8 г

Чорний перець 3 г

Приготування:

Капусту обгорнути в харчову плівку і поставити в мікрохвильову піч на 700 Вт 15−20 хвилин.

Натерти на грубу терку моркву та цибулю та підсмажити на середньому вогні топленому маслі з додаванням 2−3 ст л ложок під закритою кришкою 10−15 хвилин

Змішати мʼясо з готовими овочами, гречкою, спеціями та додати 3 ст л томатного пюре. Перемішати.

Розібрати капусту на пелюстки. Покласти фарш та розрівняти тоненько на половину пелюстки та накрити другою половиною.

Викласти у форму. Кожен прошарок змастити томатним пюре.

Накрити готову форму фольгою та проколоти зубочисткою по всій поверхні.

Запікати при 200 градусах 40 хвилин. Зняти фольгу та ще запікати 20 хвилин.

Раніше Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати запіканку з баклажанів та картоплі.

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