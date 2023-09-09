Запіканка з баклажанів та картоплі від Тетяни Литвинової: «справжній хіт цієї осені» (відео)

Українська кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше ділилася рецептом італійського прирога, запропонувала фоловерам приготувати дуже смачну страву — запіканку з баклажанів та картоплі.

«Стане хітом цієї осені, обіцяю! Запіканка настільки смачна, що і десерту не захочете! Ніжна завдяки баклажанам та томатам, ситна за рахунок картоплі та сиру. Це овочева страва, але повірте мʼясо вам тут не знадобиться», — обіцяє кулінарка та докладно розповідає про процесс приготування на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Баклажани — 750 г;

Картопля — 250 ;,

Сіль — 8 г;

Перець — 2 г;

Паприка — 3 г;

Орегано — 5 г;

Оливкова олія — 40 г;

Томатне пюре — 200 г;

Моцарела — 200 г;

Цибуля порей — 150 г.

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Приготування: Порізати картоплю тоненькими слайсами. Баклажани нарізаний кружечками (як на відео). З’єднати олію, сіль та всі спеції.

Замочити баклажани у холодній воді на 5 хвилин. Обмастити картоплю маринадом та перекласти на пергамент. Віджати баклажани та змастити пензликом маринадом з обох боків.

Запікати у духовці за 200 градусів 15 хвилин.

Нарізати цибулю поперек тонкими слайсами.

Викласти у форму для запікання баклажани, зверху викласти картоплю. В томатний соус додати ½ ч л солі і смастити картоплю зверху. Викласти прошарок цибулі порей та половину сиру моцарела. І потім знову викласти баклажани. Зверху знову змастити томатним пюре. Можна замість пюре натерти свіжі томати.

Запікаємо 30 хвилин при 180 градусах. Дістати та присипати зверху моцарелою і запікати ще 15 хвилин.

Подавати гарячою!

«Це надзвичайно смачно. Мені дуже подобається ця страва. Впевнена, що сподобається і вам!» — зазначає Тетяна Литвинова.

Раніше кулінарка ділилася рецептом фаршированих томатів по-українськи.

Фото — скріншот

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