Справжній смак літа на початку осені: Тетяна Литвинова запропонувала відзначити День знань вишуканим італійським пирогом
Українська кулінарка Тетяна Литвинова часто ділиться цікавими сезонними рецептами смачних страв.
Зараз у розпалі сезон слив і вона запропонувала рецепт вишуканого італійського пирога зі сливами. Це одна з візитівок італійської кухні, зазначила кухарка.
За її словами, пиріг виходить надзвичайно смачним. Завдяки заварному крему та пісочній основі, він просто неперевершений — «справжнє свято на початку осені» .
Інгредієнти:
Для крему:
500 мл молока,
1 яйце,
100 цукру,
25 г кукурудзяного крохмалю,
ванільного цукру 8 г.
Для тіста:
2 яйця,
100 г цукру,
100 мл соняшникової олії,
380 г борошна,
10 г розпушувача
Для начинки
150−200 г слив
Приготування:
Змішати в сотейнику чи каструлі всі інгредієнти для крему вінчиком і поставити варити постійно помішуючи. Коли крем почне згущуватись, варити ще 2−3 хвилини і зняти з вогню.
Перекласти в окремий посуд і поставити вистигати до холодильника чи навіть до морозильника.
Змішати яйця з цукром, додати олію.
Змішати борошно з розпушувачем і замісити тісто. Накрити мискою і дати постояти 20 хвилин.
Сливи нарізати скибочками.
Відділити ¼ частину тіста і в форму викласти розкатане між двома листами пергаменту тісто. Сформувати охайний бортик.
З решти тіста зробити тоненькі «ковбаски» та викласти на тісто.
Крем перекласти в кондитерський мішок і викласти між колами тіста.
На крем викласти нарізану сливу.
Запікати при температурі 180 градусів 40 хвилин. За 10 хвилин до кінця присипати цукром зʼєднаним з корицею.
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