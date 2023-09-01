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Справжній смак літа на початку осені: Тетяна Литвинова запропонувала відзначити День знань вишуканим італійським пирогом

13:17 1 вересня 2023
Литвинова

Українська кулінарка Тетяна Литвинова часто ділиться цікавими сезонними рецептами смачних страв.

Зараз у розпалі сезон слив і вона запропонувала рецепт вишуканого італійського пирога зі сливами. Це одна з візитівок італійської кухні, зазначила кухарка.

За її словами, пиріг виходить надзвичайно смачним. Завдяки заварному крему та пісочній основі, він просто неперевершений — «справжнє свято на початку осені» .

Інгредієнти:

Для крему:
500 мл молока,
1 яйце,
100 цукру,
25 г кукурудзяного крохмалю,
ванільного цукру 8 г.

Для тіста:
2 яйця,
100 г цукру,
100 мл соняшникової олії,
380 г борошна,
10 г розпушувача

Для начинки
150−200 г слив

Приготування:
Змішати в сотейнику чи каструлі всі інгредієнти для крему вінчиком і поставити варити постійно помішуючи. Коли крем почне згущуватись, варити ще 2−3 хвилини і зняти з вогню.

Перекласти в окремий посуд і поставити вистигати до холодильника чи навіть до морозильника.

Змішати яйця з цукром, додати олію.

Змішати борошно з розпушувачем і замісити тісто. Накрити мискою і дати постояти 20 хвилин.

Сливи нарізати скибочками.

Відділити ¼ частину тіста і в форму викласти розкатане між двома листами пергаменту тісто. Сформувати охайний бортик.

З решти тіста зробити тоненькі «ковбаски» та викласти на тісто.

Крем перекласти в кондитерський мішок і викласти між колами тіста.

На крем викласти нарізану сливу.

Запікати при температурі 180 градусів 40 хвилин. За 10 хвилин до кінця присипати цукром зʼєднаним з корицею.

Раніше Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати рататуй з баклажанів з мʼясом.

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