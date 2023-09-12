Експерти бачать ослаблення російських військ: Україна настійливо відтісняє окупантів

Російські сили вторгнення обмежені у своїх можливостях, згідно з оцінками британських військових експертів. Про це повідомляє щоденний розвідувальний звіт Міністерства оборони Великої Британії.

Ґрунтуючись на нещодавніх успіхах України в районі села Роботине Запорізької області, експерти вважають, що москва зараз намагається згуртувати там свої сили з інших ділянок фронту.

«Ці розгортання військ, ймовірно, обмежать здатність росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках фронту», — йдеться у звіті.

За словами британців, українські піхотні підрозділи фіксують постійне, поступове просування в бік російських позицій. Українці також чинять тиск на російські позиції на південь від Бахмуту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що противник марно намагається відчайдушними штурмами зупинити просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

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