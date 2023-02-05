«Потрібні лише ромашка та липа»: ефективні засоби від болю в горлі

Актуальна проблема, з якою в холодну пору року зіштовхується чи не кожен — це біль у горлі. Вона доставляє великий дискомфорт, людина не може нормально їсти, пити, ковтати, відчуває постійний біль і пирхоту. І найголовніше — якщо цю проблему не лікувати, то вона може перерости в серйозні захворювання, такі як тонзиліт, ларингіт, фарингіт, ділиться фітотерапевт Андрій Пашов.

«Але можна приготувати декілька простих, але дуже дієвих зборів для полоскання горла, — радить лікар. — Для цього візьміть квіти липи — 2 частини, квіти ромашки — 3. Одну чайну ложку суміші заварити у 250 мл кип'ятку, процідити, охолодити. Полоскали горло декілька разів на день.

Або ж є ще один ефективний збір. Потрібні: кора верби — 3 частини, квіти липи — 4 частини. Дві столових ложки суміші заварити у 250 мл кип'ятку, настоювати 20 хвилин, процідити, охолодити. Вживати кілька разів на день як в'яжучий і пом'якшувальний засіб".

Нагадаємо, що відвар з ромашки також швидко та ефективно знімає запалення та втому очей.

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